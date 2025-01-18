Валерий Лиходей об Алексее Шведе: «Возраст не помеха. Леброн‑то до сих пор играет»
Валерий Лиходей уверен, что Алексей Швед усилит «Зенит».
«Зенит» лишился до конца сезона Муна, одного из основных своих игроков. Замена была очень нужна, и подписали Лешу. Это правильно.
Конечно, он должен усилить «Зенит». Единственное — не знаю, в каком он сейчас физическом состоянии. Но он игрок с большим мастерством. Возраст не помеха. Главное — привести себя в хорошую физическую форму. Леброн‑то до сих пор играет. Думаю, что у Леши все должно быть хорошо», — сказал бывший форвард «Локомотива‑Кубани» и УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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