Валерий Лиходей об Алексее Шведе: «Возраст не помеха. Леброн‑то до сих пор играет»

Валерий Лиходей уверен, что Алексей Швед усилит «Зенит».

«Зенит » лишился до конца сезона Муна, одного из основных своих игроков. Замена была очень нужна, и подписали Лешу. Это правильно.

Конечно, он должен усилить «Зенит». Единственное — не знаю, в каком он сейчас физическом состоянии. Но он игрок с большим мастерством. Возраст не помеха. Главное — привести себя в хорошую физическую форму. Леброн‑то до сих пор играет. Думаю, что у Леши все должно быть хорошо», — сказал бывший форвард «Локомотива‑Кубани» и УНИКСа.