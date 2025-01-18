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Артем Кузякин: «После Андрея Кириленко Швед – это самый талантливый баскетболист из нашей страны»

Алексей Швед продолжит карьеру в «Зените».

Первый капитан санкт-петербургского клуба Артем Кузякин поделился эмоциями от возвращения игрока в российский чемпионат.

«Хочу поздравить всех российских болельщиков с тем, что лучший российский баскетболист возвращается в Лигу ВТБ, в Россию. Это успех для Санкт-Петербурга. Еще до того как Леша уезжал в Китай, я одним из первых сказал, что рано или поздно он все равно окажется в «Зените». Очень рад, что Муна меняет именно российский баскетболист. Я расстроился, когда Шведа не взяли в Санкт-Петербург два года назад – он много мог бы дать за это время.

Другой вопрос – как он впишется в систему Паскуаля. Потому что тут два противоречащих начала: Швед – индивидуально очень сильный игрок, а Паскуаль – любитель системы. И даже по этому сезону видно, что многие игроки не совсем в своей тарелке. Но теперь «Зенит» совершенно точно становится конкурентом ЦСКА за золотые медали.

В любом случае, как первый капитан «Зенита», я с удовольствием схожу на топовый матч и буду наблюдать за игрой Алексея в форме санкт-петербургского клуба. С тех пор как я завершил карьеру, я не видел более яркого игрока – на него ходят, на него смотрят, его знают, им интересуются. И это очень-очень круто. Дай бог, чтобы побольше народу ходило на «Зенит» – Швед это заслужил. После Андрея Кириленко это самый талантливый баскетболист из нашей страны.

Надеюсь, что молодые баскетболисты, желающие прогрессировать и расти, получат перед глазами пример игрока, на которого нужно смотреть и ориентироваться. К сожалению, российского игрока такого уровня у нас не было. Сергей Карасев – возможно, но он все же другого плана. Алексей – игрок уровня Евролиги и НБА. Если бы у меня ребенок занимался баскетболом, я бы очень хотел, чтобы он был чем-то похож на Шведа. Это человек, которого можно ставить в пример», – отметил Кузякин.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoАлексей Швед
logoЗенит
logoАртем Кузякин
logoЕдиная лига ВТБ
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