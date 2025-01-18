Александр Церковный: «Алексей Швед обладает всеми навыками, чтобы компенсировать потерю Ксавьера Муна»

Александр Церковный уверен, что Алексей Швед компенсирует потерю Ксавьера Муна.

«В связи с травмой Ксавьера Муна нам срочно потребовалась замена.

Алексей Швед обладает необходимым набором навыков, которые могут компенсировать потерю ключевого игрока. Думаю, его талант и опыт позволят добавить созидания в нападении и более разнообразно использовать наших больших», — сказал генеральный директор «Зенита».

Мун выбыл до конца сезона из-за травмы коленного сустава. В субботу «Зенит » объявил о подписании контракт с 36‑летним Алексеем Шведом .