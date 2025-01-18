Александр Церковный: «Алексей Швед обладает всеми навыками, чтобы компенсировать потерю Ксавьера Муна»
Александр Церковный уверен, что Алексей Швед компенсирует потерю Ксавьера Муна.
«В связи с травмой Ксавьера Муна нам срочно потребовалась замена.
Алексей Швед обладает необходимым набором навыков, которые могут компенсировать потерю ключевого игрока. Думаю, его талант и опыт позволят добавить созидания в нападении и более разнообразно использовать наших больших», — сказал генеральный директор «Зенита».
Мун выбыл до конца сезона из-за травмы коленного сустава. В субботу «Зенит» объявил о подписании контракт с 36‑летним Алексеем Шведом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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