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  • Александр Церковный: «Алексей Швед обладает всеми навыками, чтобы компенсировать потерю Ксавьера Муна»
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Александр Церковный: «Алексей Швед обладает всеми навыками, чтобы компенсировать потерю Ксавьера Муна»

Александр Церковный уверен, что Алексей Швед компенсирует потерю Ксавьера Муна.

«В связи с травмой Ксавьера Муна нам срочно потребовалась замена.

Алексей Швед обладает необходимым набором навыков, которые могут компенсировать потерю ключевого игрока. Думаю, его талант и опыт позволят добавить созидания в нападении и более разнообразно использовать наших больших», — сказал генеральный директор «Зенита».

Мун выбыл до конца сезона из-за травмы коленного сустава. В субботу «Зенит» объявил о подписании контракт с 36‑летним Алексеем Шведом

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Швед
logoЕдиная лига ВТБ
Ксавьер Мун
logoЗенит
Александр Церковный
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