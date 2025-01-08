«Пеликанс» готовы выслушать предложения по Уильямсону, но не пытаются обменять форварда
«Новый Орлеан» определился с позицией по Зайону Уильямсону .
«Пеликанс» готовы выслушать «щедрые» предложения по форварду, но не пытаются обменять его.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Уильямсон сегодня вернулся в строй после двух месяцев в лазарете и набрал 22 очка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем