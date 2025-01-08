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«Пеликанс» готовы выслушать предложения по Уильямсону, но не пытаются обменять форварда

«Новый Орлеан» определился с позицией по Зайону Уильямсону .

«Пеликанс» готовы выслушать «щедрые» предложения по форварду, но не пытаются обменять его.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Уильямсон сегодня вернулся в строй после двух месяцев в лазарете и набрал 22 очка.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЗайон Уильямсон
logoНБА
logoНовый Орлеан
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