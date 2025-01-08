«Пеликанс» готовы выслушать предложения по Уильямсону, но не пытаются обменять форварда

«Новый Орлеан» определился с позицией по Зайону Уильямсону .

«Пеликанс» готовы выслушать «щедрые» предложения по форварду, но не пытаются обменять его.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Уильямсон сегодня вернулся в строй после двух месяцев в лазарете и набрал 22 очка.