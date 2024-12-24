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Джордан Пул забросил с середины площадки на исходе владения

Джордан Пул стал автором сверхдальнего попадания.

Защитник «Вашингтона» в матче с «Оклахомой» (105:123) забросил с середины площадки на исходе владения.

На счету Пула 31 очко и 7 передач при 9 из 20 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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