Агент Алексея Шведа о возможном продлении контракта с «Зенитом»: «В конце сезона посмотрим, что будет дальше»

Агент Шведа заявил, что речи о продлении контракта с «Зенитом» пока не идет.

— Мы все довольны. Игрок и клуб быстро нашли финансовое решение. Договорились о подписании соглашения до конца сезона. Дальше посмотрим.

— Есть вероятность, что контракт будет продлен и на будущий сезон?

— Об этом сейчас не говорим. Пока нет места этому разговору, потому что Алексей только подписал контракт. В конце сезона посмотрим, что будет дальше. Алексей готов присоединиться к команде и внести свой вклад в победы. В общем, плей‑офф и далее самые высокие цели.

— Когда начались переговоры с «Зенитом»?

— Вчера. Договорились, повторюсь, быстро. Швед — топовый, самый лучший российский игрок. Думаю, это самое лучшее решение и для клуба, и для всех.

— Насколько повлиял на быстрое подписание контракта тот факт, что Мун выбыл до конца сезона?

— Это и сыграло. Муну искали замену. Не знаю, насколько серьезна травма Муна, он не мой клиент. Но они искали замену. И самая быстрая замена в нынешние времена — российский игрок. А тут игрок высокого качества. Именно таким является Алексей . Таких баскетболистов найти тяжело, — сказал Обрад Фимич.