Агент Алексея Шведа о возможном продлении контракта с «Зенитом»: «В конце сезона посмотрим, что будет дальше»
— Мы все довольны. Игрок и клуб быстро нашли финансовое решение. Договорились о подписании соглашения до конца сезона. Дальше посмотрим.
— Есть вероятность, что контракт будет продлен и на будущий сезон?
— Об этом сейчас не говорим. Пока нет места этому разговору, потому что Алексей только подписал контракт. В конце сезона посмотрим, что будет дальше. Алексей готов присоединиться к команде и внести свой вклад в победы. В общем, плей‑офф и далее самые высокие цели.
— Когда начались переговоры с «Зенитом»?
— Вчера. Договорились, повторюсь, быстро. Швед — топовый, самый лучший российский игрок. Думаю, это самое лучшее решение и для клуба, и для всех.
— Насколько повлиял на быстрое подписание контракта тот факт, что Мун выбыл до конца сезона?
— Это и сыграло. Муну искали замену. Не знаю, насколько серьезна травма Муна, он не мой клиент. Но они искали замену. И самая быстрая замена в нынешние времена — российский игрок. А тут игрок высокого качества. Именно таким является Алексей. Таких баскетболистов найти тяжело, — сказал Обрад Фимич.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий