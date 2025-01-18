Джимми Батлер об игроках «Майами»: «У меня нет с ними проблем. Мой конфликт не с ними»

Джимми Батлер заявил, что у него нет проблем с игроками «Хит».

«Было здорово выйти на площадку, побороться и побегать с этими ребятами. Как бы все ни думали, у меня нет с ними проблем. Эти ребята классные. Они мои друзья.

Некоторые из них написали мне. Некоторые — нет. Не думайте, что я этого не знаю. Мой конфликт не с ними. У меня никогда не будет с ним конфликта и никогда не было», – сказал форвард «Майами ».