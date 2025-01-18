1

Джимми Батлер об игроках «Майами»: «У меня нет с ними проблем. Мой конфликт не с ними»

Джимми Батлер заявил, что у него нет проблем с игроками «Хит».

«Было здорово выйти на площадку, побороться и побегать с этими ребятами. Как бы все ни думали, у меня нет с ними проблем. Эти ребята классные. Они мои друзья.

Некоторые из них написали мне. Некоторые — нет. Не думайте, что я этого не знаю. Мой конфликт не с ними. У меня никогда не будет с ним конфликта и никогда не было», – сказал форвард «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoМайами
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер: «Рано или поздно вся правда выйдет наружу»
2сегодня, 16:01
«Милуоки» проявляет интерес к Джимми Батлеру. Клубу придется расстаться с Крисом Миддлтоном ради игрока «Хит»
16сегодня, 10:37
Эрик Споэльстра о возвращении Батлера: «Знаю, что вы хотите от меня услышать. Но не оправдаю ваших ожиданий»
1сегодня, 07:47
Джимми Батлер о взаимоотношениях с «Хит»: «Ситуация такая, какая она есть»
11сегодня, 07:29
Рекомендуем
Главные новости
Станислав Рыжов о зарплате Алексея Шведа в «Зените»: «Эту информацию будут держать в строжайшем секрете»
1сегодня, 16:16
Джимми Батлер: «Рано или поздно вся правда выйдет наружу»
2сегодня, 16:01
Сергей Кущенко: «Рады, что Алексей Швед вернулся в Лигу ВТБ»
1сегодня, 15:43
«Зенит» объявил о подписании контракта с Алексеем Шведом
15сегодня, 15:36
«Селтикс» ожидают по меньшей мере четыре предложения о покупке команды
5сегодня, 15:28
«Даллас» готов обменять Дэниэла Гэффорда
10сегодня, 15:20
Станислав Рыжов об Алексее Шведе в «Зените»: «Положительный шок. Ожидаю аншлаги на всех домашних матчах»
сегодня, 15:10
НБА. «Детройт» примет «Финикс», «Кливленд» сыграет в гостях с «Миннесотой» и другие матчи
1сегодня, 15:06
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграла «Парму» на своей площадке, «Уралмаш» в гостях взял верх над «Пари НН»
5сегодня, 14:56
Агент Алексея Шведа – о переходе в «Зенит»: «Переговоры прошли быстро»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Стэнли Уиттакер пропустит месяц из-за травмы
6 минут назад
ACB. «Манреса» – «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
11 минут назадLive
Агент Алексея Шведа о возможном продлении контракта с «Зенитом»: «В конце сезона посмотрим, что будет дальше»
33 минуты назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Тюрк Телекома», «Дарушафака» встречается с «Мерсином»
41 минуту назадLive
Сергей Елевич: «Алексей Швед не исчерпал своих творческих возможностей. У него еще большой потенциал»
сегодня, 16:25
Егор Вяльцев: «Надеюсь, Алексей Швед продлит контракт с «Зенитом» и поможет им выиграть чемпионство в этом году»
сегодня, 14:43
Карлик Джонс – MVP 22-го тура Евролиги
1сегодня, 14:37
Станислав Еремин: «Алексей Швед – яркий игрок, его возвращение в лигу привлечет интерес»
сегодня, 14:32
Антон Понкрашов: «Алексей Швед – лучший баскетболист России, он поможет «Зениту»
сегодня, 14:08
Станислав Еремин об Александре Гомельском: «Он был новатором. Каратисты, психологи, штангисты, боксеры, футболисты, хоккеисты - каких специалистов только ни пробовал»
сегодня, 11:17
Рекомендуем