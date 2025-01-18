Джимми Батлер: «Рано или поздно вся правда выйдет наружу»

Джимми Батлер прокомментировал слухи о возможном обмене.

«За это время высказались все, кроме меня. Так что пусть продолжают говорить, как будто они все знают и у них есть ответы на все вопросы. Рано или поздно вся правда выйдет наружу. Но до тех пор пусть говорят.

Если я буду здесь, я выйду и буду играть. Так мне сказали», – заявил звездный форвард «Майами ».