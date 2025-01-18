Эрик Споэльстра о возвращении Батлера: «Знаю, что вы хотите от меня услышать. Но не оправдаю ваших ожиданий»
По истечении 7-матчевого отстранения лидер «Майами» вернулся в стартовый состав в пятницу в проигранной домашней встрече с «Денвером» (113:133).
Батлер был отстранен за поведение, наносящее вред команде. Он отыграл 33 минуты и набрал 18 очков, реализовав 7 из 15 бросков с игры, а также совершив 3 подбора и 2 передачи.
У главного тренера «Хит» спросили, следует ли Джимми более активно задействовать в атаке.
«Я не знаю. Его не было с нами пару недель. Джимми пропустил много матчей, это сказывается.
Я знаю, что вы хотите от меня услышать. Но не оправдаю ваших ожиданий. Сегодня нам надрали задницы. Мне известно, о чем вы хотите поговорить. Но я увидел, что с точки зрения защиты мы недостаточно хороши уже три игры подряд. Мы нашли свою идентичность, которая приносит победы, но в последних трех матчах не смогли собрать все это воедино, показать себя на своей половине площадки, и заплатили за это цену», – заявил Споэльстра.
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