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Алексей Швед сходил на матч «Спартака» в КХЛ

Алексей Швед был замечен на хоккейном матче в Москве.

Бывший игрок ЦСКА и сборной России посетил матч «Спартак» — «Автомобилист» (2:3) по приглашению московского клуба. Швед смотрел игру из VIP-ложе вместе с супругой Настасьей.

Швед вернулся в Россию из Китая, где он выступал за клуб «Шаньси». По словам агента игрока Обрада Фимича, защитник готов подписать контракт с одним из клубов Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Швед
logoСпартак
logoАвтомобилист
logoЕдиная лига ВТБ
logoКХЛ
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