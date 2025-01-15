Алексей Швед сходил на матч «Спартака» в КХЛ

Алексей Швед был замечен на хоккейном матче в Москве.

Бывший игрок ЦСКА и сборной России посетил матч «Спартак» — «Автомобилист» (2:3) по приглашению московского клуба. Швед смотрел игру из VIP-ложе вместе с супругой Настасьей.

Швед вернулся в Россию из Китая, где он выступал за клуб «Шаньси». По словам агента игрока Обрада Фимича, защитник готов подписать контракт с одним из клубов Единой лиги ВТБ.