Сергей Мезенцев: «Алексей Швед – один из самых талантливых и стильных баскетболистов»

Сергей Мезенцев назвал Алексея Шведа одним из самых стильных баскетболистов.

«Мы с ним дружим. Он одно время был самым высокооплачиваемым баскетболистом в Европе. Леша – потрясающе стильный. У него клевая семья.

Это один из тех людей, кому идет неряшливость. Вот когда ты описывала людей из лиги, они слишком вылизанные, пластмассовые. По идее это круто, ты подумал о своем внешнем виде, ты за собой ухаживаешь. Но когда это чересчур, это работает странно. Вот Леша, если присмотреться, у него неаккуратная борода, но это настолько вкусно, сочно подано.

Он один из самых талантливых баскетболистов и один из самых стильных баскетболистов», – сказал актер и комик в подкасте с телеведущей Юлией Коваль.