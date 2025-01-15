Сергей Мезенцев: «Алексей Швед – один из самых талантливых и стильных баскетболистов»
Сергей Мезенцев назвал Алексея Шведа одним из самых стильных баскетболистов.
«Мы с ним дружим. Он одно время был самым высокооплачиваемым баскетболистом в Европе. Леша – потрясающе стильный. У него клевая семья.
Это один из тех людей, кому идет неряшливость. Вот когда ты описывала людей из лиги, они слишком вылизанные, пластмассовые. По идее это круто, ты подумал о своем внешнем виде, ты за собой ухаживаешь. Но когда это чересчур, это работает странно. Вот Леша, если присмотреться, у него неаккуратная борода, но это настолько вкусно, сочно подано.
Он один из самых талантливых баскетболистов и один из самых стильных баскетболистов», – сказал актер и комик в подкасте с телеведущей Юлией Коваль.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Другая лига»
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