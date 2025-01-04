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В Латвии возбудили дело по факту смерти Яниса Тиммы

Следственный комитет в Латвии возбудил дело по факту смерти Яниса Тиммы.

Об этом сообщил друг баскетболиста Марк Пугачев.

«Сегодня следственный комитет Латвийской Республики возбудил дело по факту насильственной смерти Яниса, я выступаю одним из главных свидетелей. Пока мы не можем утверждать, кто виновник, есть он или нет, пусть следствие разбирается. Если кто-то причастен, его вызовут на допрос сюда, в Латвию. Если человек не прилетит, то его объявят в розыск, а потом и в международный», – написал Пугачев в соцсети.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на собеседников из окружения баскетболиста сообщал, что Тимма после расставания с певицей Анной Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Р-Спорт
Янис Тимма
logoЕдиная лига ВТБ
происшествия
Анна Седокова
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