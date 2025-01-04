В Латвии возбудили дело по факту смерти Яниса Тиммы
Об этом сообщил друг баскетболиста Марк Пугачев.
«Сегодня следственный комитет Латвийской Республики возбудил дело по факту насильственной смерти Яниса, я выступаю одним из главных свидетелей. Пока мы не можем утверждать, кто виновник, есть он или нет, пусть следствие разбирается. Если кто-то причастен, его вызовут на допрос сюда, в Латвию. Если человек не прилетит, то его объявят в розыск, а потом и в международный», – написал Пугачев в соцсети.
Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.
Телеграм-канал Mash со ссылкой на собеседников из окружения баскетболиста сообщал, что Тимма после расставания с певицей Анной Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.
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