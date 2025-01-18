Ксавьер Мун болельщикам «Зенита»: «Надеюсь вернуться более сильным и увидеть вас в будущем»

Ксавьер Мун обратился к болельщикам «Зенита» после получения серьезной травмы.

«Я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы лучшие болельщики в лиге, и за отличный сезон. Я надеюсь вернуться более здоровым и сильным и увидеть вас в будущем.

Спасибо за всю любовь и поддержку в этом сезоне», – сказал Мун.

Разыгрывающий выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

В ноябре Мун был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых в среднем набирал по 13,5 очка, 5,0 передачи и 4,0 подбора.