Ксавьер Мун болельщикам «Зенита»: «Надеюсь вернуться более сильным и увидеть вас в будущем»
Ксавьер Мун обратился к болельщикам «Зенита» после получения серьезной травмы.
«Я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы лучшие болельщики в лиге, и за отличный сезон. Я надеюсь вернуться более здоровым и сильным и увидеть вас в будущем.
Спасибо за всю любовь и поддержку в этом сезоне», – сказал Мун.
Разыгрывающий выбыл до конца сезона из-за травмы колена.
В ноябре Мун был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых в среднем набирал по 13,5 очка, 5,0 передачи и 4,0 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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