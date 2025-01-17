Лидер «Зенита» Ксавьер Мун выбыл до конца сезона из-за травмы колена

«Зенит» потерял ведущего игрока команды из-за травмы.

Генеральный директор «Зенита » Александр Церковный рассказал, что разыгрывающий Ксавьер Мун получил травму правого коленного сустава в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижним Новгородом».

Американец выбыл до конца сезона.

«Ксавьер Мун получил травму правого коленного сустава в матче с «Пари НН». К сожалению, характер повреждения не позволит ему вернуться на площадку в этом сезоне. В данный момент прорабатываем оптимальную программу его лечения и реабилитации», – заявил Церковный.

В ноябре Мун был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых в среднем набирал по 13,5 очка, 5,0 передачи и 4,0 подбора.