Лидер «Зенита» Ксавьер Мун выбыл до конца сезона из-за травмы колена
«Зенит» потерял ведущего игрока команды из-за травмы.
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что разыгрывающий Ксавьер Мун получил травму правого коленного сустава в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижним Новгородом».
Американец выбыл до конца сезона.
«Ксавьер Мун получил травму правого коленного сустава в матче с «Пари НН». К сожалению, характер повреждения не позволит ему вернуться на площадку в этом сезоне. В данный момент прорабатываем оптимальную программу его лечения и реабилитации», – заявил Церковный.
В ноябре Мун был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых в среднем набирал по 13,5 очка, 5,0 передачи и 4,0 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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