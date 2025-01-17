«Зенит» расторгнет контракт с Омари Спеллменом («Перехват»)
«Зенит» расстанется с одним из легионеров.
По информации телеграм-канала «Перехвата», клуб из Санкт-Петербурга расторгнет контракт с «большим» Омари Спеллменом (27 лет, 203 см).
В последний раз форвард выходил на площадку 11 января в матче против «Локомотива-Кубань», он не набрал ни одного очка за 9 с половиной минут на площадке.
В 23 встречах сезона Омари набирает 10,7 очка и 3,2 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Перехват»
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