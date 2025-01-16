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«Голден Стэйт» интересуется Николой Вучевичем, Джоном Коллинзом, Йонасом Валанчюнасом и Робертом Уильямсом

«Уорриорз» намерены усилить переднюю линию.

Согласно сообщению HoopsHype, «Голден Стэйт» продолжает изучать рынок обменов с целью усилить переднюю линию. Клуб проявляет интерес к Николе Вучевичу («Чикаго»), Джону Коллинзу («Юта»), Йонасу Валанчюнасу («Вашингтон») и Роберту Уильямсу («Портленд»).

Вероятность того, что «Голден Стэйт» приобретет ранее заявленные цели среди свингменов, такие как Джимми Батлер и Кэм Джонсон, снизилась.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
logoГолден Стэйт
logoРоберт Уильямс
logoНБА
logoДжон Коллинз
logoНикола Вучевич
возможные переходы
logoЙонас Валанчюнас
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