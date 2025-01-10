«Уорриорз» не заинтересованы в услугах Джимми Батлера
Джимми Батлер вряд ли станет игроком «Голден Стэйт».
Как сообщает обозреватель The Athletic Сэм Эмик, «Уорриорз» не заинтересованы в приобретении звездного защитника «Хит».
Калифорнийский клуб не готов предложить 35-летнему баскетболисту «Майами» крупное продление контракта в межсезонье.
Также «Голден Стэйт» не хочет отдавать в потенциальной сделке Эндрю Уиггинса и Джонатана Кумингу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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