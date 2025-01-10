«Уорриорз» не заинтересованы в услугах Джимми Батлера

Джимми Батлер вряд ли станет игроком «Голден Стэйт».

Как сообщает обозреватель The Athletic Сэм Эмик, «Уорриорз» не заинтересованы в приобретении звездного защитника «Хит».

Калифорнийский клуб не готов предложить 35-летнему баскетболисту «Майами » крупное продление контракта в межсезонье.

Также «Голден Стэйт » не хочет отдавать в потенциальной сделке Эндрю Уиггинса и Джонатана Кумингу .