«Голден Стэйт» не хочет расставаться с Джонатаном Кумингой
«Уорриорз» не рассматривают возможность обмена Джонатана Куминги.
«Голден Стэйт» по-прежнему не хочет расставаться с молодым форвардом Джонатаном Кумингой, сообщает HoopsHype.
Куминга выбыл из строя с растяжением связок голеностопного сустава.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем