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Чет Холмгрен успешно восстанавливается после перелома. Повторный осмотр через 3-5 недель

Холмгрен прогрессирует в восстановлении после перелома гребня подвздошной кости.

В «Оклахоме» довольны реабилитационным процессом, центровой пройдет повторный осмотр через 3-5 недель.

Чет выбыл 10 ноября, сообщалось, что он пропустит 8-10 недель.

В первых 9 встречах сезона бигмен в среднем набирал 18,2 очка, 9,2 подбора и 2,9 блок-шота.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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травмы
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