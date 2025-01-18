Шэй Гилджес-Александер пропустил матч с «Далласом» из-за растяжения связок запястья
Шэй Гилджес-Александер испытывает проблемы с рукой.
Один из главных фаворитов в борьбе за приз MVP сезона пропустил пятничный матч с «Далласом» (98:106) из-за растяжения связок правого запястья.
Самый результативный игрок сезона (31,6 очка) получил повреждение в результате неудачного падения во встрече с «Кливлендом». Он участвовал в разминке с повязкой на поврежденном месте, но в итоге не вышел на паркет.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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