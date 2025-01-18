Шэй Гилджес-Александер пропустил матч с «Далласом» из-за растяжения связок запястья

Шэй Гилджес-Александер испытывает проблемы с рукой.

Один из главных фаворитов в борьбе за приз MVP сезона пропустил пятничный матч с «Далласом » (98:106) из-за растяжения связок правого запястья.

Самый результативный игрок сезона (31,6 очка) получил повреждение в результате неудачного падения во встрече с «Кливлендом». Он участвовал в разминке с повязкой на поврежденном месте, но в итоге не вышел на паркет.