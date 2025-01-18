Санти Альдама набрал рекордные в карьере 29 очков, «Мемфис» разгромил «Сан-Антонио» в гостях

Санти Альдама обновил личный рекорд результативности в НБА.

Форвард «Мемфиса » записал на свой счет 29 очков при 10 из 19 с игры (5 из 12 из-за дуги) и 4 из 4 с линии в победном матче с «Сан-Антонио » (140:112).

За 30 минут Санти также набрал 8 подборов, 1 передачу и 1 перехват.