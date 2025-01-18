Санти Альдама набрал рекордные в карьере 29 очков, «Мемфис» разгромил «Сан-Антонио» в гостях
Санти Альдама обновил личный рекорд результативности в НБА.
Форвард «Мемфиса» записал на свой счет 29 очков при 10 из 19 с игры (5 из 12 из-за дуги) и 4 из 4 с линии в победном матче с «Сан-Антонио» (140:112).
За 30 минут Санти также набрал 8 подборов, 1 передачу и 1 перехват.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем