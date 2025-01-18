Джа Морэнт пропустил 18-й матч в сезоне и больше не претендует на индивидуальные награды чемпионата НБА

Джа Морэнт потерял шансы на индивидуальные призы сезона НБА.

Лидер «Мемфиса » в пятницу пропустил 18-й матч в текущем сезоне и больше не соответствует критерию о минимальных 65 встречах в регулярке для претендентов на награды по итогам игрового года.

Разыгрывающий не смог выйти на площадку во встрече с «Сан-Антонио» из-за болей в правой стопе.