Джа Морэнт пропустит минимум неделю из-за травмы плеча

Джа Морэнт выбыл минимум на неделю.

Состояние разыгрывающего «Мемфиса» будет оцениваться медицинским штабом на понедельной основе. Морэнт получил растяжение акромиально-ключичного сустава правого плеча.

Операция на этом плече завершила прошлый сезон баскетболиста в январе.

Защитник набирает 21,2 очка, 4,4 подбора и 7,9 передачи в среднем в нынешнем розыгрыше НБА.

Морэнт пропустил уже 13 матчей. Нынешний период восстановления, вероятно, лишит его права претендовать на индивидуальные награды сезона (правило 65 игр).