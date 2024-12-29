Джа Морэнт пропустит матч с «Оклахомой» из-за травмы плеча, сроки восстановления пока не называются

Джа Морэнт не сыграет с «Тандер».

Разыгрывающий «Мемфиса » пропустит встречу двух молодых команд из вершины Западной конференции из-за растяжения акромиально-ключичного сустава правого плеча.

Клуб пока не дает сроков предположительного возвращения игрока в состав.

Морэнт получил повреждение в результате столкновения с заслоном Даниэля Тайса в пятницу. Травмировано то же плечо, операция на котором в январе преждевременно завершила прошлый сезон для баскетболиста.

Защитник набирает 21,2 очка, 4,4 подбора и 7,9 передачи в среднем в нынешнем розыгрыше НБА .