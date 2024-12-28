Джа Морэнт травмировал правое плечо, на котором перенес операцию в январе
Джа Морэнт травмировал то же самое плечо, на котором ранее перенес операцию.
Лидер «Мемфиса» получил повреждение во время матча против «Нового Орлеана» (132:124).
Морэнт травмировался в результате жесткого, но поставленного по правилам заслона центрового «Пеликанс» Даниэля Тайса в третьей четверти.
Как пишет ESPN, травма может оказаться легкой. «Гризлис» по ходу встречи не исключили возможность возвращения разыгрывающего на площадку. Джа вернулся на скамейку запасных и поддерживал команду оттуда, но в игру не вступал.
Главный тренер Тэйлор Дженкинс после матча сказал, что Морэнт будет обследован «в ближайшие пару дней», чтобы определить степень серьезности повреждения.
У Джа травма того же правого плеча, на котором он перенес операцию в январе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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