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Стивен Джексон: «Майами» не поставил рядом с Джимми Батлером вторую звезду. Вокруг него игроки среднего уровня»

Стивен Джексон поддержал Джимми Батлера.

Защитник запросил обмен из «Хит», клуб отстранил его на 7 матчей.

По мнению бывшего игрока НБА, с учетом уровня состава у флоридцев не может быть претензий к Батлеру, который дважды выводил «Майами» в финальную серию.

«Майами» не поставил рядом с Джимми Батлером вторую звезду. К нему серьезные требования. Но вокруг него собраны игроки среднего уровня, никто из них не может взять игру на себя. Бэм – достойный игрок, но все еще не тот уровень, с моей точки зрения. Не Энтони Дэвис.

«Хит» не собрали правильных парней вокруг Джимми. Пэт Райли должен изменить свой подход. Он по-прежнему должен стремиться к чемпионству, это да, но общий подход надо менять», – заявил Джексон.

«Майами» гордится своей особенной «культурой». Но со звездами она всегда дает сбой

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heat Culture
logoДжимми Батлер
logoСтивен Джексон
logoБэм Адебайо
logoМайами
logoНБА
logoПэт Райли
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