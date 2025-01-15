Бэм Адебайо о ситуации с Джимми Батлером: «Это его дело. Нас волнуют победы»

Бэм Адебайо высказался о ситуации с Джимми Батлером в «Майами».

«В конце концов это его дело, и на этом я остановлюсь.

Джимми Батлер — один из моих корешей. Поэтому, что касается меня, мы оставили его в покое и позволили ему и руководству разбираться с этим. Нас волнуют победы, потому что, что бы ни случилось между ним и руководством, кто-то должен играть.

Мы должны выходить и побеждать. Это лучшее, что мы можем сделать, чтобы отвлечься от этой ситуации. Выходить и добиваться побед», – сказал центровой «Майами ».