Бэм Адебайо о ситуации с Джимми Батлером: «Это его дело. Нас волнуют победы»
Бэм Адебайо высказался о ситуации с Джимми Батлером в «Майами».
«В конце концов это его дело, и на этом я остановлюсь.
Джимми Батлер — один из моих корешей. Поэтому, что касается меня, мы оставили его в покое и позволили ему и руководству разбираться с этим. Нас волнуют победы, потому что, что бы ни случилось между ним и руководством, кто-то должен играть.
Мы должны выходить и побеждать. Это лучшее, что мы можем сделать, чтобы отвлечься от этой ситуации. Выходить и добиваться побед», – сказал центровой «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Andscape
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