«Гонка за MVP». Йокич, Адетокумбо, Гилджес-Александер остаются в лидерах, Вембаньяма – на пороге Топ-5

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25, лидер – Никола Йокич.

Верхняя часть рейтинга не изменилась с прошлой недели. Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, скорее всего, в последний раз присутствует в списке по причине травмы. Месяц пропуска выведет его из претендентов на индивидуальные награды сезона.

Форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма вышел на 6-е место и будет претендовать на пятерку лучших после выбывания словенского игрока.

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