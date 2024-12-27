«Гонка за MVP». Йокич, Адетокумбо, Гилджес-Александер остаются в лидерах, Вембаньяма – на пороге Топ-5
НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25, лидер – Никола Йокич.
Верхняя часть рейтинга не изменилась с прошлой недели. Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, скорее всего, в последний раз присутствует в списке по причине травмы. Месяц пропуска выведет его из претендентов на индивидуальные награды сезона.
Форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма вышел на 6-е место и будет претендовать на пятерку лучших после выбывания словенского игрока.
Топ-10:
Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 1);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 2);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3);
Лука Дончич («Даллас», 4);
Джейсон Тейтум («Бостон», 5);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 8);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 6);
Донован Митчелл («Кливленд»);
Де’Аарон Фокс («Сакраменто»);
Леброн Джеймс («Лейкерс»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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