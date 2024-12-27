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«Гонка за MVP». Йокич, Адетокумбо, Гилджес-Александер остаются в лидерах, Вембаньяма – на пороге Топ-5

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25, лидер – Никола Йокич.

Верхняя часть рейтинга не изменилась с прошлой недели. Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, скорее всего, в последний раз присутствует в списке по причине травмы. Месяц пропуска выведет его из претендентов на индивидуальные награды сезона.

Форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма вышел на 6-е место и будет претендовать на пятерку лучших после выбывания словенского игрока.

Топ-10:

  1. Никола ЙокичДенвер», предыдущее место – 1);

  2. Яннис Адетокумбо («Милуоки», 2);

  3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3);

  4. Лука Дончич («Даллас», 4);

  5. Джейсон ТейтумБостон», 5);

  6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 8);

  7. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 6);

  8. Донован Митчелл («Кливленд»);

  9. Де’Аарон Фокс («Сакраменто»);

  10. Леброн Джеймс («Лейкерс»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoНикола Йокич
logoВиктор Вембаньяма
logoЛеброн Джеймс
logoШэй Гилджес-Александер
logoКливленд
logoДжейсон Тейтум
logoЛука Дончич
logoЯннис Адетокумбо
logoДаллас
logoСан-Антонио
logoДенвер
logoСакраменто
logoЛейкерс
logoКарл-Энтони Таунс
logoДонован Митчелл
logoНью-Йорк
logoБостон
logoОклахома-Сити
logoМилуоки
logoНБА
logoДе'Аарон Фокс
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