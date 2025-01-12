Антон Карданахишвили пропустит 1-2 недели из-за травмы голеностопа

Антон Карданахишвили избежал серьезной травмы.

Защитник «Самары», ставший одним из лидеров клуба после ухода легионеров, получил повреждение голеностопа в игре против «Зенита ». По новым прогнозам, Карданахишвили должен вернуться в строй через 1-2 недели.

Российский баскетболист набирает 10,1 очка, 3,1 подбора и 4 передачи за 24,3 минуты в среднем.

«Самара » проиграла 7 матчей подряд и идет на предпоследнем месте в Единой лиге ВТБ с результатом 7-17.