Александр Церковный: «После того как нас сняли с дистанции в 2022 году, я достаточно долго не мог заставить себя смотреть Евролигу»
Александр Церковный прокомментировал очередной год без Евролиги.
«Уровень Единой лиги ВТБ наглядно характеризует как раз то, что клубам удается подписывать качественных легионеров. Ошибочно говорить, что они едут играть исключительно из-за высоких контрактов. Каждый изучает лигу, узнает про наш чемпионат от тех, кто в нем играл или играет.
Что касается Евролиги, то признаюсь, что после того, как нас сняли с дистанции в 2022 году, я достаточно долго не мог заставить себя смотреть их игры. Сейчас безусловно слежу, потому что необходимо знать баскетбольный рынок и быть в курсе происходящего.
Ко всем традиционным новогодним пожеланиям хотелось бы добавить, чтобы просто в нашей жизни было как можно больше баскетбола», – заключил генеральный директор «Зенита».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
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