Хавьер Паскуаль об УНИКСе: «На данный момент это лучшая команда в соревновании с точки зрения показателей как в защите, так и в нападении»

Хавьер Паскуаль похвалил УНИКС после победы над «Зенитом» (75:71).

Казанский клуб одержал 2-ю победу над коллективом под руководством Паскуаля в сезоне, доведя счет личных встреч до 2-1.

«В этой игре у нас было слишком много перепадов, особенно 16 потерь, из-за чего мы не смогли победить. В конце матча у нас были возможности вернуться в игру, реализовать открытые броски, выйти вперед, сравнять счет, но мы не смогли забить – и больше нечего добавить.

У Бэйкона были проблемы с коленом. Он играл с болью и под действием обезболивающих. Завтра посмотрим, как он будет себя чувствовать.

В начале встречи мы потеряли Трента Фрэйзера , после этого нам пришлось немного изменить стиль игры, и Денис Захаров провел очень хороший матч. Честно говоря, он повел команду за собой. Все, что он делал, он делал правильно. Поздравляю его с этой игрой.

Очевидно, что на данный момент это лучшая команда в соревновании с точки зрения показателей как в защите, так и в нападении. Это очень сложный соперник, мы это знаем», – заключил главный тренер «Зенита ».