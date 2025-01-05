Хавьер Паскуаль об УНИКСе: «На данный момент это лучшая команда в соревновании с точки зрения показателей как в защите, так и в нападении»
Казанский клуб одержал 2-ю победу над коллективом под руководством Паскуаля в сезоне, доведя счет личных встреч до 2-1.
«В этой игре у нас было слишком много перепадов, особенно 16 потерь, из-за чего мы не смогли победить. В конце матча у нас были возможности вернуться в игру, реализовать открытые броски, выйти вперед, сравнять счет, но мы не смогли забить – и больше нечего добавить.
У Бэйкона были проблемы с коленом. Он играл с болью и под действием обезболивающих. Завтра посмотрим, как он будет себя чувствовать.
В начале встречи мы потеряли Трента Фрэйзера, после этого нам пришлось немного изменить стиль игры, и Денис Захаров провел очень хороший матч. Честно говоря, он повел команду за собой. Все, что он делал, он делал правильно. Поздравляю его с этой игрой.
Очевидно, что на данный момент это лучшая команда в соревновании с точки зрения показателей как в защите, так и в нападении. Это очень сложный соперник, мы это знаем», – заключил главный тренер «Зенита».
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