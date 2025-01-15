Факундо Кампаццо: «Олимпиакос» – лучшая команда в Европе прямо сейчас»
Факундо Кампаццо оценил уровень «Олимпиакоса».
Греческий клуб станет соперником «Реала» в следующем матче Евролиги.
«Надо немного перевести дух после «Маккаби» и начинать думать об «Олимпиакосе». Прямо сейчас это лучшая команда в Европе.
Мы должны быть на 100% сконцентрированы, физически и психологически. Нас ждет интересная игра», – считает аргентинский защитник испанской команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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