Факундо Кампаццо: «Олимпиакос» – лучшая команда в Европе прямо сейчас»

Факундо Кампаццо оценил уровень «Олимпиакоса».

Греческий клуб станет соперником «Реала » в следующем матче Евролиги .

«Надо немного перевести дух после «Маккаби» и начинать думать об «Олимпиакосе ». Прямо сейчас это лучшая команда в Европе.

Мы должны быть на 100% сконцентрированы, физически и психологически. Нас ждет интересная игра», – считает аргентинский защитник испанской команды.