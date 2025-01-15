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Факундо Кампаццо: «Олимпиакос» – лучшая команда в Европе прямо сейчас»

Факундо Кампаццо оценил уровень «Олимпиакоса».

Греческий клуб станет соперником «Реала» в следующем матче Евролиги.

«Надо немного перевести дух после «Маккаби» и начинать думать об «Олимпиакосе». Прямо сейчас это лучшая команда в Европе.

Мы должны быть на 100% сконцентрированы, физически и психологически. Нас ждет интересная игра», – считает аргентинский защитник испанской команды.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoРеал
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФакундо Кампаццо
logoОлимпиакос
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