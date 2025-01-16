Евролига. «Милан» примет «Партизан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
Итальянский «Милан» встретится с сербским «Партизаном». Испанский «Реал» примет лидера турнира греческий «Олимпиакос».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос Греция – 14-6, Фенербахче Турция – 13-7, Монако – 13-8, Панатинаикос Греция – 13-8, Париж Франция – 12-7, Бавария Германия – 12-8, Црвена Звезда Сербия – 11-9, Милан Италия – 12-9, Барселона Испания – 12-9, Реал Испания – 11-9, Жальгирис Литва – 11-9, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Партизан Сербия – 10-11, Виллербан Франция – 8-12, Баскония Испания – 8-13, Виртус Италия – 6-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-16, Альба Германия – 3-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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