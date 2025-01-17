Эмпайр-стейт-билдинг окрасится в бывшие цвета «Нетс» в день, когда клуб выведет из обращения номер Винса Картера
Эмпайр-стейт-билдинг присоединяется к чествованию Винса Картера.
102-этажный небоскреб в Нью-Йорке в честь вывода из обращения «Бруклином» 15-го номера знаменитого баскетболиста будет освещен красным, белым и синим – бывшими цветами «Нетс».
Церемония состоится 25 января в перерыве матча «Нетс» против «Хит».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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