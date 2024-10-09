10 лучших данков Винса Картера. Было непросто, но мы выбрали

Вколотил прямиком в Зал славы.

В ближайшие выходные состоится очередная церемония включения в Зал славы баскетбола. И хедлайнер класса-2024 – это, конечно же, Винс Картер. Можно долго спорить, насколько его достижений в НБА, колледже, сборной США хватает для включения в Зал с первой же попытки (в этом году одновременно с Винсом вводят Чонси Биллапса, так вот он ждал своей очереди целых 7 лет).

Но нельзя отрицать: данки – это обязательная часть баскетбольной культуры, а сам Картер по праву может считаться главным данкером в истории НБА.

Данки Винса Картера – это в некотором роде мокпан: миллионные просмотры, цепляет где-то на уровне физиологии, несколько аморально. Поэтому, перебирая хайлайты Винса в поисках лучших, приходится себя ограничивать – в противном случае текст раздобреет до непомерного количества знаков и еще большего количества калорий. Это вкусно, это жирно, это где-то на грани самых опасных для здоровья пристрастий – нужно быть аккуратнее.

Поэтому установим определенные маркеры.

Никаких выступлений за сборную. Иначе интрига касательно первого места умерла бы, не только не приходя в сознание, но даже не родившись.

В Сиднее Винс Картер перепрыгнул через голову центрового Франции и вколотил мяч сверху. Ничего более дерзкого в истории Олимпиад не происходило

Если уж в НБА игроки не могли сопротивляться атлетизму Винса, то на международной арене баскетболисты в лучшем случае выполняли роль ассистентов, чтобы полеты Картера выглядели еще эпичнее.

Никаких Матчей Звезд и данк-контестов. Оба мероприятия по сути направленны на создание благоприятной среды для ярчайших проявлений таланта Винса.

А и главный внеигровой хайлайт Винса мы недавно уже отмечали отдельно:

«Рэпторс» подготовили специальную форму в честь легендарного данка Винса Картера

Никаких данков в отрыве и аллей-упов. В первом случае Картер получает слишком много пространства, и условия не сильно отличаются от Матчей Звезд.

Во втором стоит привести цитату самого Картера по поводу вот этого данка.

«Джей-Кидд знал, что я зайду по лицевой, и не смотрел в мою сторону. Затем он резко остановился и просто выбросил мяч в сторону кольца. Я выпрыгнул, не имея ни малейшего понятия, как высоко находится мяч и как буду завершать атаку, лишь подумал: «Окажусь в воздухе, а там уж разберусь», – когда человек чисто на инстинктах «разбирается», о каких аллей-упах может идти речь.

Считаете, что эти жалкие правила сильно сократят выборку данков Винса Картера? Вы заблуждаетесь. Ведь некоторые его действия с мячом выглядит в разы элегантнее и эффектнее, чем данки других, не менее атлетичных игроков.

10. Данк, которым Винс набрал свое 25-тысячное очко в НБА

Объективно не самый красивый, но определенно самый важный и дорогостоящий данк в карьере Картера. Если уж и входить в историю, то наиболее излюбленным способом и под звук финальной сирены.

9. Кручу-верчу – дать сверху хочу

Этот данк был бы выше, если бы мы с вами не были абсолютно уверены – Владе Дивац даже не помышлял о том, чтобы выпрыгнуть.

8. Когда старость и знает, и может

Руди Гобер всегда хотел быть в числе лучших центровых НБА. В этом топе их будет достаточно, так что в какой-то степени его желание исполнилось. Дамы и господа, 37-летний Винс Картер и 22-летний Руди Гобер.

7. Красавчик и чудовище

Постер-данки – это практически всегда мощь, энергия сопротивления, животный рык. Мало у кого получается совмещать данк через кого-то с эффектом воздушности, легкой безмятежности парения. Картеру это удавалось на постоянной основе, но в этом конкретном случае он выбрал в соавторы, пожалуй, самого брутального компаньона.

Так выглядит причащение одного из лучших защищающихся игроков в истории баскетбола, который по атлетизму не уступал самому Винсу.

6. Это не пас в отрыв, это братская помощь

Да, технически Винс Картер в итоге оказался один на один с кольцом, но здесь, скорее, коллапс обороны «Далласа» и прозорливость Трейси Макгрейди, своевременно откинувшего мяч кузену.

«Я выпрыгнул, решил сделать данк с разворотом на 360 градусов, а когда кольцо возникло перед лицом, мне показалось, что я немного перекрутил корпус. Пришлось разворачиваться в обратную сторону на полпути, чтобы опустить мяч в кольцо», – всем бы данкерам такие заботы, Винс.

5. Два в одном

В юности Майкл Оловоканди занимался бегом, прыжками в длину, футболом, крикетом и даже шахматами, но в качестве профессионального ремесла его угораздило выбрать баскетбол. А «Клипперс» угораздило выбрать его под 1-м пиком на драфте-1998 – Винс Картер ушел на том же драфте только 5-м.

На то, чтобы распознать в центровом «баста», ушло какое-то время, но Винс Картер никогда не был привередлив в том, через кого бить сверху.

«Оловоканди махнул мимо меня и уже начал приземляться, так что мне пришлось пригибать голову, чтобы не удариться о кольцо; «мельницу» я сделал почти автоматически. Когда я приземлился, то посмотрел назад – убедиться, получилось ли у меня, я никогда не пробовал ничего подобного, действовал сугубо инстинктивно. Для меня это тоже был своего рода новый опыт», – старается сохранять дипломатичность Картер.

4. В первый раз – сразу класс

Картер был новичком НБА, великий Дикембе Мутомбо – не был новичком в том, что касалось умения заземлять звезд лиги, не говоря уже о заносчивых дебютантах.

«У меня в мыслях было – допрыгнуть до верхней отметки квадрата для штрафных. Я знал, что у Дикембе длинные руки, но не настолько длинные. Я сделал один удар в пол, только на это и было время. А дальше вышло, что вышло», – вспоминает Картер.

3. Деликатность только на словах

«Меня держал Крис Маллин, он запускал меня в лицевую. Я видел, что под кольцом маячит Рик Смитс, но у него было такое выражение лица, знаете. Он обозначал свое присутствие, но в то же время не хотел попасть под раздачу. На всякий случай я выпрыгнул чуть пораньше, а когда увидел, что он даже не шелохнулся, кольцо было уже немного позади. Тогда я решил: «Что ж, кольцо там, я здесь…». Вроде вышло сносно», – даже самые политкорректные ремарки Картера в отношении своих данков все равно звучат слегка издевательски.

2. Картер-традиционалист

Продолжая образовательную тему. Картер измывался над Данканом еще в колледже .

Но НБА – совсем другое дело, другая сцена, и оконфузить игрока уровня Данкана так – дорогого стоит. В 2003-м послужной список Тима только начинал пополняться, но уже к тому моменту он был чемпионом и MVP финальной серии (1999), со-MVP Матча Звезд (2000), MVP регулярного чемпионата (2002) и шел в том сезоне ко второму подряд MVP и второму чемпионскому кубку. Картер за всю свою карьеру так и не взял ни одного из этих титулов, зато в том моменте забрал частичку души Данкана.

1. Обет молчания

Здесь все просто.

Достаточно стенограммы беседы Винса Картера, Трейси Макгрейди и журналистки Рэйчел Николс.

«Все началось еще в первой четверти. Я забил сверху через Алонзо Моурнинга. Обычный данк, ничего особенного. Спустя пару розыгрышей то же самое сделал Ричард Джефферсон. В перерыве я ему сказал: «Похоже, мы серьезно его достали, он так этого не оставит. Он знает, на что мы способны, и в следующий раз будет прыгать выше. Теперь единственный способ забить через него сверху, только если спрятать мяч подальше. Вряд ли у нас будет такая возможность». Но бог смиловался. В том моменте я увидел, что он чуть задержался под кольцом и решил ударить сверху, он вышел на меня, но с опозданием. Я отвел руку и ударил уже после контакта. После этого Зо не разговаривал со мной 6-7 лет», – признался Картер.

«И не должен был. После такого я бы тоже с тобой не разговаривал. Та манера, в которой ты это сделал – чистое неуважение», – пожурил родственника Ти-Мак.

Вот такой парадокс. Ты всю карьеру проявляешь такое «неуважение» к легендам НБА – а через несколько лет соседствуешь с ними в Зале славы баскетбола.

Данки – отчаянная красота баскетбола: кто придумал, насколько они опасны и неужели их запрещали из-за расизма?

20 лучших данков в истории НБА

Винс Картер – главное разочарование XXI века. Вот только его влияние на баскетбол перевесило даже его рекорд по поражениям

Фото: Gettyimages.ru /Simon Hayter/Toronto Star