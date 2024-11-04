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«Пистонс» пришлось добираться на игру с «Нетс» на метро из-за Нью-йоркского марафона

Баскетболистам «Пистонс» пришлось добираться на матч с «Нетс» на метро .

В связи с массовым мероприятием подземка оказалась оптимальным видом транспорта для «Детройта».

Встреча с бруклинском «Барклайс центре» завершилась победой команды из Детройта со счетом 106:92.

Финальная волна Нью-Йоркского марафона началась в 11:30 утра. Более 50 000 участников пробежали по пяти районам, что сильно затруднило перемещение по мегаполису.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
светская хроника
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