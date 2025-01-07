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Карл-Энтони Таунс пропустил матч против «Орландо» из-за травмы колена

Карл-Энтони Таунс не сыграл в матче против «Орландо» из-за травмы.

Центровой «Нью-Йорка», получивший травму правого колена, пропустил матч своей команды против «Орландо» (94:103) в «Мэдисон-сквер-гардене».

Решение об участии Таунса было принято перед началом встречи. Центровой не играл из-за тендинопатии правого колена.

В субботу Таунс неудачно упал, завершая быструю атаку, за полторы минуты до конца матча против «Чикаго» (126:139). Центровой покинул площадку, хромая, набрав 44 очка, 16 подборов и 5 передач.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoКарл-Энтони Таунс
травмы
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