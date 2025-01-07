Карл-Энтони Таунс пропустил матч против «Орландо» из-за травмы колена
Карл-Энтони Таунс не сыграл в матче против «Орландо» из-за травмы.
Центровой «Нью-Йорка», получивший травму правого колена, пропустил матч своей команды против «Орландо» (94:103) в «Мэдисон-сквер-гардене».
Решение об участии Таунса было принято перед началом встречи. Центровой не играл из-за тендинопатии правого колена.
В субботу Таунс неудачно упал, завершая быструю атаку, за полторы минуты до конца матча против «Чикаго» (126:139). Центровой покинул площадку, хромая, набрав 44 очка, 16 подборов и 5 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем