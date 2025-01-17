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Джимми Батлер готов сыграть за «Хит» после 7-матчевого отстранения. Клуб не включил его в список травмированных

Джимми Батлер может снова сыграть за «Хит».

Звездный защитник, как ожидается, поможет «Майами» в домашнем матче с «Денвером» в пятницу. Он не указан в списке травмированных клуба из Флориды.

Если Батлер сыграет, это будет его первый матч с момента, как «Хит» подтвердили его запрос на обмен и свою готовность удовлетворить эту просьбу. Батлер при этом был отстранен клубом на семь матчей за поведение, наносящее ущерб команде.

«Майами» выдал результат 3-4 на этом отрезке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoМайами
logoНБА
logoДжимми Батлер
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