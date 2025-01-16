Джимми Батлер и Микки Арисон встретятся сегодня в Майами
Сегодня в Майами Джимми Батлер встретится с владельцем «Хит» Микки Арисоном.
Батлер не отступит от своих требований по обмену и планирует повторить, что он больше никогда не будет играть «Майами» после этого сезона, сообщает репортер Эван Сайдери. После этой встречи должно быть принято решение о будущем Батлера в «Хит».
Батлер был отстранен клубом на семь матчей за поведение, наносящее ущерб команде. Ожидается, что форвард вернется в состав команды в пятничном матче против «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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