Джимми Батлер и Микки Арисон встретятся сегодня в Майами

Сегодня в Майами Джимми Батлер встретится с владельцем «Хит» Микки Арисоном.

Батлер не отступит от своих требований по обмену и планирует повторить, что он больше никогда не будет играть «Майами » после этого сезона, сообщает репортер Эван Сайдери. После этой встречи должно быть принято решение о будущем Батлера в «Хит».

Батлер был отстранен клубом на семь матчей за поведение, наносящее ущерб команде. Ожидается, что форвард вернется в состав команды в пятничном матче против «Денвера».