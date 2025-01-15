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«Майами» может ужесточить категорию отстранения Джимми Батлера и увеличить сумму штрафа

«Майами» может удвоить сумму штрафа Джимми Батлера.

Клуб рассматривает возможность изменения категории отстранения форварда с «поведение, наносящее ущерб команде» на «отказ от предоставления услуг».

Это изменение удвоит общую сумму штрафа для Батлера.

Батлер был отстранен на семь матчей за «многочисленные случаи поведения, наносящего ущерб команде». Дисквалификации заканчивается сегодня по окончании матча против «Лейкерс». Ожидается, что Батлер вернется в состав «Хит» в пятницу в матче против «Денвера».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoДжимми Батлер
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штрафы
дисквалификации
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