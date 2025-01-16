Адам Сильвер о количестве трехочковых бросков: «Мы исправим ситуацию. Но нельзя реагировать бездумно»

Адам Сильвер поразмышлял о трехочковых бросках.

«Я согласен, что часть лиги становится похожей в нападении. В это же время игроки вроде Виктора Вембаньямы и Николы Йокича делают то, что «большие» никогда в истории не показывали.

Совсем недавно во времена Дэвида Стерна мы обсуждали недостаток навыков у ряда игроков. Атлетизм и физическая сила преобладали над мастерством.

Нам нужно быть осторожными. Нельзя просто бездумно передвинуть линию. Сейчас мы изучаем то, как игроки адаптируются к нынешним правилам.

Многие аналитики и эксперты боятся, что перенос линии заставит всех толпиться в краске, и это тоже не слишком зрелищный баскетбол.

Мнение о слишком большом количестве дальних бросков достаточно распространено. Но я постоянно смотрю баскетбол и вижу исторически беспрецедентные примеры мастерства и атлетизма. Опять же Виктор Вембаньяма. Если мы передвинем трехочковую линию, он будет просто стоять у кольца, и это тоже будет не слишком интересно.

Уверяю, что мы плотно занимаемся этим. Мы обязательно внесем коррективы и исправим негативные моменты», – заключил комиссионер лиги.