Адам Сильвер: «НБА переживает период трансформации»

Адам Сильвер рассказал об эволюции игры в НБА.

«Я думаю, что мы переживаем в лиге период трансформации. Это весьма примечательно. День за днем вы видите на площадке то, что, как мне кажется, до этого было невообразимо.

Начиная с трехочковых бросков. Я упоминал ранее, что Боб Кузи звонил мне несколько раз и говорил, что его расстраивают трансляции, потому что кажется, что это очень легко. Я слышал жалобы по поводу большого количества трехочковых, но если Стеф Карри может одним движением кисти забрасывать с 10 метров на постоянной основе, это поразительно.

Я вижу, что делают Йокич, Яннис, Вемби. Игра меняется удивительным образом», – сказал комиссионер НБА в подкасте Шакила О’Нила.