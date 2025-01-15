Адам Сильвер: «НБА переживает период трансформации»
Адам Сильвер рассказал об эволюции игры в НБА.
«Я думаю, что мы переживаем в лиге период трансформации. Это весьма примечательно. День за днем вы видите на площадке то, что, как мне кажется, до этого было невообразимо.
Начиная с трехочковых бросков. Я упоминал ранее, что Боб Кузи звонил мне несколько раз и говорил, что его расстраивают трансляции, потому что кажется, что это очень легко. Я слышал жалобы по поводу большого количества трехочковых, но если Стеф Карри может одним движением кисти забрасывать с 10 метров на постоянной основе, это поразительно.
Я вижу, что делают Йокич, Яннис, Вемби. Игра меняется удивительным образом», – сказал комиссионер НБА в подкасте Шакила О’Нила.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Big Podcast в соцсети X
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