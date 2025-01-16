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«Они движутся в правильном направлении». Лу Уильямс считает, что «Кэвс» могут превзойти рекорд «Уорриорз» 2016 года

Лу Уильямс считает, что «Кэвс» способны выиграть больше 73 матчей в этом сезоне.

«Они движутся в правильном направлении.

Они доказывают, что многие были не правы. Тьфу-тьфу-тьфу, единственное, что может остановить эту команду сейчас, как мне кажется, это если они будут недостаточно здоровы, чтобы продолжать играть на этом уровне.

Но у них глубокая команда. Даже если случится эпидемия травм и один или два парня выйдут из строя, у них все равно будет достаточно игроков, чтобы достичь отметки», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoКливленд
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