Беннедикт Матурин дисквалифицирован на 1 матч за толчок и оскорбление арбитра Натали Саго
Беннедикт Матурин отстранен на 1 матч.
Дисквалификация без сохранения заработной платы была объявлена в результате инцидента в матче с «Кливлендом», когда баскетболист «Индианы» толкнул и обругал арбитра Натали Саго.
Матурин пропустит гостевую встречу с «Детройтом».
Форвард набирает 16,5 очка и 6 подборов в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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