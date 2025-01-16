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Беннедикт Матурин дисквалифицирован на 1 матч за толчок и оскорбление арбитра Натали Саго

Беннедикт Матурин отстранен на 1 матч.

Дисквалификация без сохранения заработной платы была объявлена в результате инцидента в матче с «Кливлендом», когда баскетболист «Индианы» толкнул и обругал арбитра Натали Саго.

Матурин пропустит гостевую встречу с «Детройтом».

Форвард набирает 16,5 очка и 6 подборов в среднем в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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