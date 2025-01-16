Расселл Уэстбрук обошел Винса Картера по количеству очков за карьеру
Расселл Уэстбрук обошел Винса Картера в списке лучших бомбардиров в истории НБА.
Защитник «Денвера» набрал 17 очков в матче против «Хьюстона» (108:128) и увеличил показатель за карьеру до 25 754 очков.
Уэстбрук обошел Винса Картера и поднялся на 21-е место в истории лиги по этому показателю. Картер провел в НБА 22 сезона и набрал 25 728 очков. Уэстбрук проводит 17-й сезон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
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