Расселл Уэстбрук обошел Винса Картера по количеству очков за карьеру

Расселл Уэстбрук обошел Винса Картера в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

Защитник «Денвера » набрал 17 очков в матче против «Хьюстона» (108:128) и увеличил показатель за карьеру до 25 754 очков.

Уэстбрук обошел Винса Картера и поднялся на 21-е место в истории лиги по этому показателю. Картер провел в НБА 22 сезона и набрал 25 728 очков. Уэстбрук проводит 17-й сезон.