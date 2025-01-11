Никола Йокич о рекорде с Расселлом Уэстбруком: «Дело в стиле, в котором мы оба играем»
Никола Йокич прокомментировал совместный рекорд с Расселлом Уэстбруком.
«Я думаю, что дело в стиле, в котором, так получилось, мы оба играем.
Я просто рад, что мы выигрываем матчи, потому что это важнее, чем статистика. Но да, такие отношения – это нечто особенное, когда парни готовы бежать в нападение, вставать в угол, зная, что они получат мяч», – сказал центровой «Денвера».
Йокич и Уэстбрук стали первой парой одноклубников, которые больше одного раза за сезон оформляли по трипл-даблу в одном матче.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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