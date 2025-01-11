Майкл Мэлоун о рекорде Йокича и Уэстбрука: «Вы свидетели того, как пишется история»

Майкл Мэлоун высказался о рекорде Николы Йокича и Расселла Уэстбрука.

«У нас в команде два величайших специалиста по трипл-даблам в истории баскетбола, которые влияют на игру по всем категориям, очки, подборы, передачи. Два трипл-дабла в одном матче. Это подарок судьбы. Я не воспринимаю это как должное.

Вы свидетели того, как пишется история, ребята. Вы свидетели того, как пишется история. Это исторический канал», – сказал главный тренер «Денвера » на пресс-конференции.

Йокич и Уэстбрук стали первой парой одноклубников, которые больше одного раза за сезон оформляли по трипл-даблу в одном матче.