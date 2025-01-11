Майкл Мэлоун о рекорде Йокича и Уэстбрука: «Вы свидетели того, как пишется история»
Майкл Мэлоун высказался о рекорде Николы Йокича и Расселла Уэстбрука.
«У нас в команде два величайших специалиста по трипл-даблам в истории баскетбола, которые влияют на игру по всем категориям, очки, подборы, передачи. Два трипл-дабла в одном матче. Это подарок судьбы. Я не воспринимаю это как должное.
Вы свидетели того, как пишется история, ребята. Вы свидетели того, как пишется история. Это исторический канал», – сказал главный тренер «Денвера» на пресс-конференции.
Йокич и Уэстбрук стали первой парой одноклубников, которые больше одного раза за сезон оформляли по трипл-даблу в одном матче.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт DNVR Nuggets в соцсети X
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