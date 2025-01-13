«Продолжает изумлять в свои 42 года». Майкл Мэлоун отдал должное Расселлу Уэстбруку
Майкл Мэлоун отдал должное Расселлу Уэстбруку после матча с «Далласом».
Главный тренер «Денвера» после гостевой победы со счетом 112:101 вручил 36-летнему разыгрывающему командую награду «Лучший в защите по итогам матча».
«Продолжает изумлять, по крайней мере меня, в свои 42 года», – отметил Мэлоун.
В активе Уэстбрука в воскресенье 21 очко, 10 подборов и 7 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кэти Уиндж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем