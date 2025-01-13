«Продолжает изумлять в свои 42 года». Майкл Мэлоун отдал должное Расселлу Уэстбруку

Майкл Мэлоун отдал должное Расселлу Уэстбруку после матча с «Далласом».

Главный тренер «Денвера» после гостевой победы со счетом 112:101 вручил 36-летнему разыгрывающему командую награду «Лучший в защите по итогам матча».

«Продолжает изумлять, по крайней мере меня, в свои 42 года», – отметил Мэлоун.

В активе Уэстбрука в воскресенье 21 очко, 10 подборов и 7 передач.