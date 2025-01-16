  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт об уходе из «Тандер»: «Хотел пожить в другом городе. Я не знал ничего, кроме Оклахома-Сити»
0

Кевин Дюрэнт об уходе из «Тандер»: «Хотел пожить в другом городе. Я не знал ничего, кроме Оклахома-Сити»

Кевин Дюрэнт рассказал о своем решении покинуть «Оклахому» в 2016 году.

«Я понимаю, почему люди разозлились, но я не мог принять решение, основываясь на желании других людей.

Когда вы принимаете такое важное решение, не может быть одной причины. Я хотел нового опыта, я хотел играть по-другому, в другом стиле. Я хотел пожить в другом городе. Я не знал ничего, кроме Оклахома-Сити.

Я просто хотел испытать, какова жизнь в другой организации. Вдобавок к возможности играть с некоторыми из лучших игроков лиги, которые знали, как играть, которые подходили моему набору навыков», – объяснил двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoФиникс
logoГолден Стэйт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Карри, Леброн, Дюрэнт». Футболист «Пари НН» Майга о тройке лучших баскетболистов НБА
3вчера, 19:50
Чендлер Парсонс: «Кобе Брайант не входит в тройку лучших всех времен в глазах большинства людей»
6214 января, 17:50
Болельщица эмоционально отреагировала, когда увидела рядом Кевина Дюрэнта
913 января, 08:36Видео
Кевин Дюрэнт – третий игрок в истории НБА, который провел 14 матчей подряд с 20+ очками в возрасте 36+ лет
612 января, 17:23
Рекомендуем
Главные новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает МБА, «Самара» сыграет с курским «Динамо» и другие матчи
17 минут назадLive
Спенсер Динуидди о судейской ошибке: «Я заработал кучу денег благодаря этому приему»
138 минут назадВидео
Пау Газоль, Эндрю Богут и Майк Кшишевски будут включены в Зал славы ФИБА в 2025 году
150 минут назадФото
Дмитрий Хвостов выбыл на полтора месяца из-за травмы колена
сегодня, 13:11
Евролига. «Милан» примет «Партизан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
сегодня, 13:04
Адам Сильвер о количестве трехочковых бросков: «Мы исправим ситуацию. Но нельзя реагировать бездумно»
9сегодня, 12:02
Леброн Джеймс болельщикам «Лейкерс» после победы над «Хит»: «Извините за прошлый матч. Надеюсь, мы немного вернули вам приятные эмоции сегодня»
4сегодня, 11:40
«Клипперс» одержали рекордную победу с преимуществом в 59 очков над «Бруклином» (126:67)
7сегодня, 11:20Видео
Кристапс Порзингис: «Нужно быть честными с собой. У нас отсутствовали боевой дух и характер»
сегодня, 10:56
«Реал» объявил о подписании разыгрывающего Денниса Смита
2сегодня, 10:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Донован Клинган пропустит как минимум неделю из-за растяжения
7 минут назад
Факундо Кампаццо – MVP 21-го раунда Евролиги
29 минут назад
Еврокубок. «Литкабелис» примет «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 08:45
Велимир Перасович о победе над «Астаной»: «Сегодня главной целью было сохранить интенсивность и концентрацию»
1вчера, 19:59
Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Были очень собраны и мотивированы»
вчера, 19:14
Франц Вагнер о возвращении в строй: «Сейчас необходимо набрать форму»
2вчера, 15:10
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
вчера, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
14 января, 20:25
Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»
14 января, 18:29
Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда
314 января, 16:12
Рекомендуем