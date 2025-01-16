Кевин Дюрэнт об уходе из «Тандер»: «Хотел пожить в другом городе. Я не знал ничего, кроме Оклахома-Сити»
Кевин Дюрэнт рассказал о своем решении покинуть «Оклахому» в 2016 году.
«Я понимаю, почему люди разозлились, но я не мог принять решение, основываясь на желании других людей.
Когда вы принимаете такое важное решение, не может быть одной причины. Я хотел нового опыта, я хотел играть по-другому, в другом стиле. Я хотел пожить в другом городе. Я не знал ничего, кроме Оклахома-Сити.
Я просто хотел испытать, какова жизнь в другой организации. Вдобавок к возможности играть с некоторыми из лучших игроков лиги, которые знали, как играть, которые подходили моему набору навыков», – объяснил двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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