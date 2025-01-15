«Хьюстон» хочет выменять Девина Букера

«Рокетс» хотят заполучить Девина Букера.

По словам журналиста ESPN Тима Макмэна, «Рокетс» дали понять, что являются поклонниками Девина Букера .

Атакующий защитник «Финикса » в нынешнем сезоне набирает 25,2 очка, 3,9 подбора и 6,9 передачи в среднем за матч.