«Хьюстон» хочет выменять Девина Букера
«Рокетс» хотят заполучить Девина Букера.
По словам журналиста ESPN Тима Макмэна, «Рокетс» дали понять, что являются поклонниками Девина Букера.
Атакующий защитник «Финикса» в нынешнем сезоне набирает 25,2 очка, 3,9 подбора и 6,9 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
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